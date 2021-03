Cuando la Justicia llega tarde: procesos de décadas que quedan en nada

Diez años después del inicio de la investigación, de la persecución de la prensa y de ver su nombre en entredicho, Teddy Bautista ha sido absuelto. Este miércoles la Audiencia Nacional dictaba sentencia sobre el desvío de fondos de la SGAE y además de a Bautista absolvió sus nueve compañeros de banquillo, algo que no es, en absoluto, inusual.

"No es desidia", explican abogados consultados por NIUS y que están más que acostumbrados a los retrasos en los tribunales. Los motivos para los retrasos son múltiples: desde la complejidad de las causas, hasta los cambios de tribunales, y como no, la cantidad de procedimientos que inundan los juzgados, muchos de los cuales no dan abasto.