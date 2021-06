La cuenta en Andorra vinculada al rey emérito siguió activa 18 meses después de su abdicación

Esta regularización, realizada en dos tandas distintas que superaron los 4,5 millones de euros, supuso la práctica anulación de cualquier posibilidad de imputarle por parte de la Fiscalía, ya que la legislación española refleja que no hay posibilidad de incurrir en delito fiscal sobre unos fondos que han sido regularizados de forma voluntaria antes de que se presente una denuncia formal. En este caso, la Fiscalía del Tribunal Supremo lleva más de un año con tres diligencias de investigación abiertas y sin tomar decisión alguna a falta de más diligencias.

Un largo camino de nuevas pesquisas

Ahora, aparece una nueva transferencia de dinero, esta vez a una cuenta en Andorra. Por eso, es vital para la marcha de la investigación, según explican fuentes conocedoras de las pesquisas, confirmar si el rey emérito estaba también detrás de la cuenta andorrana, si dispuso de ese dinero entre 2015 y 2016 y si los saldos cambiaron. Es decir: si movió dinero desde Andorra después de haber perdido la inviolabilidad. Si no es así, el dinero tampoco estaría afectado aunque estuviera oculto en aquellas fechas, ya que entró en el balneario fiscal cuando el rey todavía no había abdicado y no se movió cuando el monarca perdió la protección legal.