El curso para delincuentes sexuales en prisión impide a asesinos como el de Lardero vivir junto a un colegio

El propio manual del programa, echo público por Interior que es de asistencia voluntaria por los presos, reconoce que “los delincuentes sexuales sistemáticos representan un elevado riesgo para la sociedad, a la vez que el peor pronóstico para la reinserción [...] Sus posibilidades de recuperación son casi nulas -especialmente si todavía son jóvenes cuando salgan de prisión- si no ha habido un esfuerzo notable en materia de tratamiento. Sin un tratamiento psicológico especialmente eficaz y adecuado, las agresiones sexuales se repetirán y se convertirán en una constante que supone un elevado riesgo para la sociedad ”, explica el propio documento, destinado a la formación de terapeutas en esta materia.

Desde esta perspectiva, el proyecto apuesta por enfocar al delincuente sexual como alguien que vive “un auténtico proceso de adicción” ; Una persona que mantendrá su pulsión de por vida y que, por lo tanto, debe evitar los estímulos que la provocan para no reincidir. El primero de esos estímulos a evitar para un pederasta es el acercamiento a menores a la entrada o salida de los colegios, así como “ acercarme a niños que están solos y hablar con ellos” . En el caso de Francisco Javier Almeida, su primera agresión fue a una niña de 13 años en 1993. Tal es el riesgo de reincidencia de estas personas que el propio manual mantiene que “La participación en el programa no puede nunca considerarse como requisito suficiente para obtener una progresión de grado o la libertad condicional”.

Así, los especialistas consideran que hay decisiones “aparentemente irrelevantes” y otras de “alto riesgo” que responden a la pulsión de los delincuentes sexuales para atacar. Como primer caso, el manual pone el ejemplo de un delincuente sexual “enojado” que sale a pasear por la calle a la misma hora a la que los menores salen del colegio. “ El salir a pasear no parece importante, pero hacerlo en un estado de enfado y cuando los niños salen del colegio, sí lo es ”. Entre las decisiones de alto riesgo está quedarse solo con menores, seguirles por la calle, acosarles, incluso “charlar con una posible víctima o pensar en estar a solas con un menor” y una escalada de conductas que vecinos de Lardero denunciaron a las distintas autoridades bien de forma textual o bien con llamadas telefónicas.

“Es importante que quede explícito que no existe curación para sus desórdenes y que, aunque el tratamiento disminuirá su atracción por conductas sexuales de abuso, las fantasías sobre esas conductas volverán a presentarse en el futuro, al menos ocasionalmente”, explica el manual de Interior para terapeutas sobre el riesgo de recaída. “La abstinencia implica vivir alejado de los factores de riesgo relacionados con posibles agresiones sexuales futuras” vuelve a remarcar el manual elaborado por el propio Ministerio del Interior. Para evitar estas conductas y lograr el compromiso de los delincuentes sexuales, el método propone la elaboración de un contrato terapéutico en el que el agresor se compromete por a no volver a cometer delitos sexuales y a tomar determinadas medidas para no fomentar conductas que le pongan al límite de un nuevo ataque. Este contrato estipula, según el manual de Instituciones Penitenciarias, que si el preso tiene "un fallo" y este "es informado por cualquier del grupo de tratamiento excepto él, puede intentarse revocar su libertad".