La decisión de Íñigo Urkullu de no recurrir la negativa a su propuesta de mantener los cierres perimetrales, deja fuera del debate esa limitación, una de las más dudosas. Ahora, queda otra figura que no se había implantado hasta que llegó el actual estado de alarma: el toque de queda, cuyo mantenimiento puede acabar en el Supremo, porque aunque el TSJ la avalado, la Fiscalía está en contra, y está valorando recurrirla.

Decisiones contradictorias

Mientras el País Vasco se han tumbado todas las restricciones de Urkullu, en Baleares y Cataluña síse han avalado. En la Comunidad Valenciana también se respaldan las restricciones , aunque por ahora estarán vigentes hasta el 24 de mayo, y no hasta el 30 como quería el Gobierno de Ximo Puig.

Los actores del primer acto son tres: Gobierno Autonómico, que plantea las medidas; Fiscalía que las apoya o no; y el TSJ, que decide en primera instancia. El responsable del desenlace es el Supremo, a la espera ya de los primeros recursos y de los que puedan llegar después.

Baleares: el aval de los jueces al toque de queda puede llegar al Supremo

País Vasco: sólo se controlarán aforos

El Supremo no tendrá que decidir sobre los cierres perimetrales, por ahora

La Justicia no lo ha aceptado y la Fiscalía tampoco estaba de acuerdo, así que el único que podía recurrir era Urkullu. Como ya ha dicho que no lo va a hacer, el Alto Tribunal no tendrá que decidir sobre el cierre de fronteras a partir del 9 de mayo.