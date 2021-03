En directo: Aznar niega sobresueldos en el juicio de la caja b: "Lo que pone en los papeles de Bárcenas no es de mi incumbencia"

José María Aznar

16:15: Aznar niega haber autorizado a Jaime Ignacio del Burgo ayudar a una víctima de ETA tal y como el exdiputado navarro aseguró en su declaración del martes . "No he conocido ninguna contabilidad b" del Partido Popular, ha asegurado.

16:11: "No he recibido nunca complemento alguno de sueldo", responde Aznar en su primera respuesta en la que asegura que todo lo ha declarado a Hacienda. "No sé lo que han hecho los demás ni me importa", añade.