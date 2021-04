Del Rivero asegura que Sacyr desistió de comprar el BBVA tras el incendio del Windsor

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, Del Rivero, que ha declarado este miércoles en calidad de perjudicado por los supuestos encargos del BBVA al excomisario José Villarejo, ha explicado que se asustó a raíz del suceso, que tuvo lugar el 12 de febrero de 2005, y comprendió que no iba a ir a una "guerra a muerte", si bien ha reiterado que su intención no es la de acusar a nadie.

El interrogatorio, que continuará esta tarde a partir de las 16:30, se sitúa en la "operación Trampa", la cual trata de aclarar si el BBVA encargó a Villarejo labores de espionaje cuando Sacyr inició en 2004 un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad, que finalmente no tuvo éxito.

Siempre a tenor de las mismas fuentes, el expresidente de la constructora ha celebrado que finalmente la operación no se llevara a cabo, ya que todo lo que ha rodeado al intento de compra fue un calvario, y ha añadido que si no llega a abandonarla no habría conocido a sus nietos.