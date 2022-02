Inglaterra, la última traba judicial para el regreso del emérito a España con el archivo de la Fiscalía cada vez más claro

Los problemas de Juan Carlos I en los tribunales están cada vez más cerca de despejarse , al menos en España. La Fiscalía no va a acreditar ningún delito del rey emérito salvo sorpresa mayúscula, pero Juan Carlos I no sólo tiene abierto ese frente. También está pendiente de la Justicia Británica, que tiene sobre la mesa una causa abierta por la denuncia de Corinna zu sayn-wittgenstein contra él por espionaje y acoso .

El borrador redactado por la Fiscalía española sobre el fondo en Jersey no cuestiona que Juan Carlos I se beneficiara de dos trust entre 1995 y 2004, pero no ha encontrado nada ilícito a partir de 2014, así que la inviolabilidad le deja fuera del alcance de la Justicia, igual que ocurre con la investigación que se abrió por las presuntas comisiones del AVE a La Meca.

El entorno del rey emérito ha señalado varias veces que está deseando volver a España, pero parece evidente que no lo va a hacer hasta que su futuro judicial esté claro en nuestro país. La imagen de Juan Carlos I ya está más que tocada. Incluso el Gobierno ha mostrado su rechazo a sus conductas en varias ocasiones, empezando por el presidente Pedro Sánchez. Lo judicial se va despejando, pero el reproche está y estará estará ahí, también en los propios documentos de la fiscalía que lo exoneran.

El cado británico sería otra losa sobre esa imagen, también por su calado internacional. Allí no hay ninguna pena de cárcel en juego, sólo una indemnización, pero una condena siempre es una condena , también cuando es civil. Londres se empieza a dibujar como su último rubicón judicial, sin preocupación penal pero sí de imagen.

Por entonces, sólo constaba una investigación contra él, por presuntas comisiones recibidas por la adjudicación del AVE a La Meca a un consorcio español. En ese caso estaba claro que todo se refería a la época en que Juan Carlos I era el rey de España y la inviolabilidad no daba pie a una investigación.

Pero hasta un año después de plantearse la demanda, la justicia británica no dio ningún paso. Los días 6 y 7 de diciembre de 2021 se celebraron las sesiones de la vista en la que los abogados de Juan Carlos I intentaron demostrar que según las leyes británicas, a Juan Carlos I no se le puede juzgar allí por ser miembro de la Familia Real española.

Tras la vista, todo el mundo salió del juzgado esperando que la decisión se tomara en enero, porque así se trasladó en la Sala, pero febrero ya lleva una semana, y todavía no hay decisión.

En cualquier caso no es probable que el rey emérito no tuviera que desplazarse al juzgado y, además, no hay penas de prisión en juego porque se trata de un procedimiento civil.