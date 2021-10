El descuartizador de Marta Calvo mintió: no consumía cocaína

“Él no consumió nunca”. “En ninguna ocasión le vi consumir”. “No me cuela que vaya puesto porque se le veía que no [...] Por lo cual, pues ya me empecé a poner nerviosa porque me acordé de la otra vez, que tampoco se quiso hacer, entonces me empezó a resultar todo extraño”, explicaba una de las víctimas en el informe pericial encargado por la acusación representada por el letrado Juan Carlos Navarro. “Él no quiere consumir, por lo que la declarante se niega también a hacerlo. Debido a esto, él se enfada y se marcha sin consumar la cita. Afirma que no quiere consumir porque viene de un cumpleaños y ha tomado mucho, que, cuando se le pasara, tomaría; en cambio ella afirma que no tenía ningún síntoma de haber tomado”, relata otra de las testigos.