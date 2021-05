Devoluciones en caliente: el polémico método que ha servido para sacar 5.600 inmigrantes de Ceuta

Según la normativa europea, cada país de la UE es soberano para decidir su propia política migratoria, con tres salvedades: no puede haber expulsiones colectivas y quienes sean devueltos a sus países deben tener derecho a recurso. Además, la devolución en caliente no se puede aplicar a menores si no se contacta con sus tutores legales y se confirma la reagrupación familiar. España solo tiene obligación legal de acoger, según los tratados internacionales, a aquellas personas que soliciten asilo tras ser perseguidas por cuestiones políticas, ideológicas o que pongan en riesgo su vida en su país de origen.