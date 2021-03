El coronel Pérez de los Cobos solicitará este lunes su reincorporación como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil

No ceder a "un acto abiertamente ilegal"

El juez de lo contencioso-administrativo afirma que la resolución impugnada no motiva suficientemente el cese ni cuenta con informes personales de calificación para ello, si bien apunta que "en nuestras normas no existe precepto alguno que imponga a priori una determinada extensión o un cierto modo de razonar".

La motivación del cese "no es real"

El magistrado apunta que de las pruebas practicadas durante este procedimiento se ha concluido que "no es cierto que el recurrente no informase del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento". Por tanto entiende que "la motivación de la propuesta de cese no es real, o al menos no se ajusta a la realidad".