La dificultad de demostrar "el engaño" de los promotores de la marcha neonazi de Chueca

La duda es hasta dónde puede llegar la investigación, a quién puede imputarse algún delito y por qué, y si puede castigarse a los convocantes por hacer una convocatoria "engañosa". La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha tenido que salir al paso de las críticas por no prohibir la manifestación y ha asegurado que la "engañaron" en la convocatoria. El problema, responde el magistrado y exportavoz de Jueces para la Democracia, Joaquín Bosch, es que ese engaño es muy difícil de demostrar.

Para demostrar el engaño, habría que hacerlo con documentos donde quedara patente la intención de engañar y se hubiera registrado que el verdadero objetivo era celebrar una marcha neonazi, y ese rastro no es fácil de encontrar.

Según la delegada del Gobierno, la marcha fue convocada por la asociación de vecinos "San Blas Canillejas" en contra de las 'Agendas 2030/2050". Mercedes González ha insistido en que "no había nada que incidiera a cuartar el derecho a manifestación".

A los convocantes si se demuestra que participaron en la proclamación de las consignas, que las ampararon o que las permitieron pese a poderlas haber evitado. Si ocurrió así -señala Joaquim Bosch- "no debería ser difícil de detectar" porque estamos ante una manifestación pequeña.

Al estar ante un derecho fundamental como el de manifestación, debería haber motivos "muy fundados" para prohibir una protesta, nos guste su objeto o no. Bosch explica que no se puede impedir una protesta pública de manera "preventiva" si no hay indicios claros de que se pueden producir disturbios.