Cospedal contraataca en el juicio de los papeles de Bárcenas: "Esa contabilidad b sería de él, no del PP"

No sólo eso, varias veces ha repetido Cospedal que su relación con el extesorero terminó en 2009 y ya no hubo más contacto. Y todo lo que ha dicho ha sido sin apenas mencionar el nombre de Luis Bárcenas y refiriéndose en todo momento a "esa persona". Sólo lo ha mencionado dos veces y porque no le ha quedado más remedio.