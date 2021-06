2,3 años de cárcel para el teniente coronel que acosó a una cabo con un vídeo: "Esto es tuyo, si lo quieres"

Ella era cabo primero y él todo un teniente coronel del Ejército de Tierra, destinado en el Estado Mayor de la Defensa. Sobre las seis de la mañana del 12 de septiembre de 2017, el teléfono de ella sonó. Era un mensaje de él, enviado por la aplicación Telegram con este texto: “¿Qué tal noche has pasado, brujita?, ¿Qué tal noche has pasado?, ¿Qué tal han dormido los niños?”. Ello no contestó, pero la cosa no acabó ahí. Un minuto después, le envió un vídeo en el que aparecía desnudo y mientras se tocaba los genitales le decía: "Ha llegado el momento de que sepas que esto es tuyo si lo quieres”.