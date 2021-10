Economía procesal; el principio que evitará una verdad judicial sobre el rey emérito

Sobre la mesa, los fiscales del caso, con Juan Ignacio Campos al frente, tienen la constatación de que el monarca ocultó cantidades millonarias de dinero a Hacienda. No lo dicen ellos. Lo reconoció el propio Juan Carlos I cuando regularizó más de cuatro millones de euros ante Hacienda reconociendo que era el beneficiario de ese dinero. Unos fondos que se habían vehiculado siempre por medio de terceros: bien uno de sus ayudantes de campo, que figuraba como titular de una cuenta que recibía dinero de un empresario mexicano, o bien por la cuenta de una fundación con cuenta en Suiza, controlada por Álvaro de Orleans.

Así, el principio de economía procesal sobrevuela de nuevo sobre el proceso. Si no puede haber condena, si el rey emérito era inimputable hasta 2014 y aforado desde entonces, si regularizó ante Hacienda antes de que la Fiscalía actuase en su contra frente a un tribunal, entonces no hay motivo para investigar sus asuntos porque pase lo que pase, nunca será condenado. Sobre el papel, tampoco habrá verdad judicial sobre los negocios del rey emérito como posible comisionista. Ni sobre la procedencia de ese dinero. Ni sobre si hubo terceros que le ayudaron a mover esos fondos. Un argumento que muchos utilizarán para esgrimir que el rey emérito, el mismo que reconoció haber ocultado al fisco casi cinco millones de euros en paraísos fiscales solo desde 2014, es inocente hasta que no se demuestre lo contrario.