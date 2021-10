Efectos colaterales de la renovación del TC: nuevo retraso de la sentencia sobre el aborto

Once años después del recurso de 50 diputados del PP contra la Ley del Aborto, el Tribunal Constitucional no ha emitido su sentencia. Y el d esbloqueo para la renovación supone la salida del encargado de redactarla. Eso obligará a elaborar una nueva ponencia sobre la constitucionalidad de la Ley aprobada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El encargado de redactar la resolución, el conservador exdiputado del PP Andrés Ollero, no ha conseguido respaldo hasta ahora y ya no hay tiempo material para conseguirlo, toda vez que le quedan semanas en el tribunal de garantías y no da tiempo a llevarla al próximo pleno, fijado para los días 27 y 28 de octubre. Así que ahora otro jurista tendrá que asumirla.