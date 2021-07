El empresario López Madrid y la dermatóloga Elisa Pinto, una historia de acoso y de denuncias cruzadas

Compi yogui, I miss you (Mensaje de la reina Letizia a Javier López Madrid)

"Te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de LOC y ya sabes lo que pienso Javier. Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde.Un beso, compi yogui. (I miss you)".

El revuelo fue más que considerable y no fueron pocos los que consideraron el mensaje y la relación poco adecuados y ejemplares. Pero la amistad siguió, algo que fue notorio en 2018 cuando Felipe y Letizia acudieron a la boda de la hija de López Madrid.

Lo único que admiten los dos es que la relación salió de la consulta, pero las versiones son muy distintas. Él llegó a admitir que tuvieron "algo", aunque no un romance . Fuentes cercanas a la doctora Pinto han asegurado a NIUS que no pasaron del flirteo y que simplemente se vieron una vez fuera de la consulta , para más señas, en una cafetería.

Ella siempre mantuvo que nunca hubo más que coqueteo y que de repente empezó a acosarla ante su negativa a que la relación cambiara . Cuando lo denunció, presentó fotos que él le había enviado -unas sexuales y otras no-; audios de whatsapp y varios regalos, incluidos dos anillos de Tiffany´s y de Cartier.

Hay que entender que aunque hablamos de los mismos hechos, el hostigamiento y el apuñalamiento a Elisa Pinto, las causas de la Audiencia Nacional y el juzgado de Plaza de Castilla son distintas, por eso lo que ocurra en la Audiencia no anulará lo que pase en el otro juzgado, a no ser que se demuestre que no hubo contratación.