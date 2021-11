El candidato al TC Enrique Arnaldo niega sus vínculos con el PP: "Nunca he militado en ningún partido"

"No soy más digno que ustedes, pero tampoco menos", ha dicho el candidato a magistrado del TC Enrique Arnaldo a los diputados de la Comisión de nombramientos que han valorado su candidatura, a propuesta del PP. "Nunca he recibido instrucción alguna de ningún partido, no la aceptaría ni la aceptaré, no recibo mandatos", ha respondido también, tras las interpelaciones de los diputados que dudaban de su imparcialidad.