Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la AVT: "Las víctimas tienen derecho a la investigación, no a la condena"

A aquella estudiante de derecho, la experiencia le marcó para los restos: "Nunca pensé que me iba a impactar tanto lo que viví ahí, me encontré con una viuda y una huérfana que se enfrentaban solas al juicio", recuerda de aquel día en que las dos mujeres sólo iban acompañadas por cinco voluntarios de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

De una de sus experiencias con una víctima, nace este libro. En febrero de 2020, la AVT recibió la llamada de la víctima de atentado de 2003. Había recibido una notificación de la Audiencia Nacional para que acudiera, pero no sabía para qué. En el tribunal no le supieron decir, así que llamó a la asociación que puso la maquinaria en marcha hasta saber que Francia había extraditado a uno de los presuntos autores e iba a haber un nuevo juicio.

Al final, Carmen explica que "todo salió mal", no hubo tiempo de pedir que la víctima declarara por videoconferencia, tuvo que ver cara a cara al acusado y sus declaraciones en el juicio salieron durante días en los medios, a pesar de que había intentado que eso no ocurriera. "Para colmo, hubo sentencia absolutoria". La víctima tuvo que recurrir al tratamiento psicológico para superar el segundo "trauma". A Carmen, la experiencia la llevó, primero, a elaborar una guía de buenas prácticas y, después, a escribir el libro que acaba de publicar.

Otro derecho que los afectados no suelen conocer, es el de tener una asistencia jurídica gratuita. Derecho a la asistencia jurídica gratuita: las víctimas no saben que se les facilitan los trámites para tener un abogado de oficio gratuito.

Mención aparte merecen los casos que no están resueltos por la Justicia y que sólo los implicados pueden ayudar a resolver. "Un asesinato sin resolver no es necesariamente un fallo del sistema, no todos los crímenes se resuelven", explica y añade que "la víctima tiene derecho a que se investigue, no a una condena, y eso es lo que más le cuesta entender a una víctima".