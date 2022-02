El presidente de lo Contencioso del Supremo, "tremendamente preocupado": 5.000 recursos covid a la vista para 25 jueces

Respuesta: Tremendamente preocupados. Lo que está en juego es la tutela judicial efectiva que debe proporcionar la Sala a los ciudadanos. Hablamos de no poder cumplir con eficiencia nuestra función de tutelar los derechos de los que son titulares los ciudadanos, tal y como debe hacer el Poder Judicial.

Así que ante eso sólo hay dos posibilidades, o reducir el número de sentencias, o rebajar la calidad de la respuesta. Y en ningún caso estamos dispuestos a renunciar a la calidad , no lo vamos a hacer de ninguna de las maneras. El Tribunal Supremo es el que crea jurisprudencia y sienta las bases, así que la perjudicada será la cantidad de sentencias.

R.: Hablamos de demandas de responsabilidad patrimonial contra el Gobierno que se han denegado o a las que no se ha respondido. De momento han llegado unas cien, pero estimamos que puedan llegar 5.000 recursos de este tipo este año, y sólo son las relacionadas con el primer estado de alarma.

5.000 es una estimación, porque cuando la Administración no contesta, el ciudadano no tiene plazo para recurrir, así que es mucho más difícil hacer cálculos sobre las cifras y sobre el momento en que llegarán.

R.: Son los ciudadanos que se han sentido perjudicados por las medidas contra el Covid, por ejemplo hosteleros, o comercio minorista... no hablamos de las multas del confinamiento que no nos llegan a nosotros, ni de las reclamaciones de los sanitarios, que competen a la Sala de lo Social, la IV.

Ahora nos enfrentamos con una avalancha y se intentará volver a cumplir, pero estamos ante un problema. No nos damos cuenta de la importancia de lo Contencioso Administrativo, ejerce la función de control al Poder Público, a las decisiones del Gobierno y eso es fundamental.

R.: La solución al bloqueo no está en nuestra mano y con esa norma legal que impide nombrar jueces, hemos intentando adelantarnos a la situación, para que ante la menor disponibilidad de medios, podamos dar algún tipo de respuesta.

La reforma legal supone agilizar las respuestas a muchos asuntos repetitivos que además llegan con argumentos idénticos. Se paralizarían los recursos en los tribunales de instancia hasta que el Supremo diera una respuesta a esos temas. Reduciríamos la litigiosidad y podríamos dar una respuesta con la misma calidad, pero mucho más rápida, porque además no sería necesaria la tramitación administrativa de todos ellos. De esa forma, se daría certidumbre a los ciudadanos y también a los tribunales de instancia.

R.: Yo confío, tengo que confiar. Entienda que tengo responsabilidades en uno de los poderes del estado así que claro que pienso que las instituciones de este país pueden funcionar. No se puede ser parte de ellas y verlo de otra manera.

R.: Sí. Está claro que esa congelación es en gran parte el origen del problema, a lo mejor no todo, pero sí una gran parte. Que estemos con 8 magistrados menos no tiene otra explicación que esa paralización. Pero son cuestiones en las que nosotros no tenemos nada que hacer.