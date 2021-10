La historia de la toga de Milagros Calvo, la primera mujer en el Supremo: "No recuerdo ni cuánto me costó"

Este jueves, Milagros Calvo volvía a las puertas del Tribunal Supremo para entrevistarse con NIUS. Lo hace sin nostalgia, porque dice que su etapa como jueza allí está cumplida y prefiere no dedicar tiempo a pensar en el pasado . Vallisoletana, pragmática y con 40 años de carrera fiscal y judicial a la espalda, Calvo quita importancia a ser la primera mujer magistrada del Alto Tribunal : "Yo esas cosas no las he tenido nunca en la cabeza", asegura, y a lo largo de la charla se nota que es verdad.

La pagó con los ahorros que tenía de su sueldo como secretaria judicial comarcal que tuvo antes de acceder a la carrera como fiscal. Para traerla al museo, la tuvo que sacar del fondo de un armario, porque ya no la necesitaba y no es mujer de colocar una prenda en una urna.

En su caso eligió la carrera fiscal. Ni por asomo pensaba entonces en el Supremo: "Eso no te lo planteas al principio de tu carrera ni como posibilidad remota, no es una meta lógica para ninguna cabeza que esté bien organizada".

Fue durante su época en la Escuela Judicial, donde hizo sus primeras oposiciones -las de secretaria judicial- cuando comprobó que en la España de principios de los 70, nadie se había dado cuenta de que las mujeres habían llegado al mundo de la judicatura. Los lavabos eran mixtos, porque "a nadie se le ocurrió" que hacían falta servicios de señoras. "Era absurdo, porque ya habían ingresado mujeres en el cuerpo de secretarios y de fiscales comarcales y municipales, pero no se había arreglado aquello, no sé qué problema había con eso, la verdad".

"Son cuestiones técnicas, el debate no es acalorado. Lo que hay es mucha entrega porque el debate llega después de un estudio muy profundo , de dedicación de muchas horas" y claro, luego uno no se conforma con que sus compañeros se opongan.

Igual que no recuerda el precio de su toga, no tiene ni idea de cuántas sentencias ha firmado, pero sí las del año 85, nada más llegar a Madrid, fueron 1.056. (La media, incluyendo sábados y domingos, sale de casi tres al día).

Pero todo eso es pasado. Ahora, Milagros vive como una jubilada, muy cerca del Supremo, pero nunca pasa por allí. "El hecho de que te jubiles no significa que te hayas muerto, simplemente es otra etapa", por eso entre otras cosas no suele ir por allí, y no va a ir a ver la toga por nostalgia: "Venir a contemplar la puerta la fachada, pues no. A mí dar vueltas sobre lo pasado no me gusta".