La vacunación, una información confidencial por la que las empresas no pueden preguntar

La escena es la siguiente: estamos en una entrevista de trabajo, llevamos ya unas cuantas preguntas respondidas, y de repente nos hacen la siguiente: "¿Está usted vacunado?". Bien, si el entrevistador plantea esa cuestión, estará preguntando algo que no puede preguntar. En primer lugar, la información sobre la vacuna es confidencial, como cualquier otra sobre nuestra salud que no esté directamente relacionada con el desempeño laboral; en segundo lugar, no contratar a alguien por ese motivo sería discriminatorio.