El escaño de Alberto Rodríguez, en manos de la Junta Electoral

Por su parte, fuentes de Podemos señalan el hecho de que la pena de prisión de un mes y medio se puede sustituir por una multa y que "no puede haber inhabilitación absoluta" porque "no ha sido impuesta por el Tribunal Supremo" .

En el Congreso, que aún no ha recibido la resolución, apuntan apuntan a que lo más probable es que Alberto Rodríguez será "suspendido" durante 45 días por la aplicación del artículo 21 del Reglamento del Congreso . La decisión, en cualquier caso, está en manos de la Junta Electoral Central.

Emitida la sentencia del Supremo, el siguiente escenario es la Junta Electoral. El tribunal ya le ha enviado la resolución "a los efectos oportunos". Es decir, la Junta tiene que decidir si le retira el escaño o no. El órgano que vela por los procesos electorales se reúne una vez al mes, y este mes tocó precisamente ayer. Así que la decisión sobre Alberto Rodríguez, condenado a mes y medio, podría tardar un mes en llegar.

Hay diferencias, porque cuando la junta Electoral tomó su decisión, Junqueras no había sido condenado en firme -Rodríguez sí-. Sin embargo, al emitirse la sentencia ya los estaba y los jueces fueron contundentes: "La condena firme a una pena privativa de libertad comporta la pérdida del sufragio pasivo, o sea, que determina la inelegibilidad, en este caso sobrevenida, del condenado".

Entonces, Podemos defendía que Serra no tendría que renunciar al escaño incluso si fuera condenada. En ese caso, fuentes de Podemos consideraban que la Ley Electoral no contempla retirar el acta a un diputado que era elegible en el momento de los comicios si no hay condena por rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado. Ella, como Alberto Rodríguez, fue condenada por atentado contra la autoridad.