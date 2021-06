El escritor Ildefonso Falcones atribuye a su hermano fallecido el entramado del fraude fiscal

Paraísos fiscales

"Mi hermano me dijo: te pagaré lo que tengas de Hacienda"

Inmuebles a su nombre

Y eso se debe, aduce el acusado, al confinamiento impuesto por la pandemia y a sus problemas de salud : "en octubre de 2020 me quitan medio hígado, en marzo me quitan medio pulmón, después viene la COVID-19 y después otro medio pulmón".

El autor ha afirmado que no ha podido "meter un dedo" en dicho entramado, por lo que ignora si hay deudas pendientes. "Señor fiscal, no tengo ni idea", ha espetado en un interrogatorio con momentos de tensión entre ambos. Su esposa, por su parte, ha alegado que era su marido el que se ocupaba de las cuestiones económicas y que siempre confió en él y en su hermano Rafael porque "no son delincuentes y no iban a hacer nada mal".