Las escuchas al exactor porno Czehmester y Moreno confirmaron su fortuna fuera de España

Lo que Czehmester refería a Beatriz, se lo había contado Moreno días antes -diciembre de 2020-, eran reflexiones sobre otra conversación entre Martin y el propio Moreno, que los agentes recogen en el sumario. Moreno le había dicho a su socio que "no sabe ni cómo ni cuándo van a recibir esos 800.000€, que no puede traerlos de fuera hasta el mes de febrero porque tiene límites para tomar riesgos" . Eso fue, según el informe, lo que "viene a confirmar que fuera de nuestro país Moreno dispone de capital".

Para los investigadores, estas dos conversaciones grabadas al actor son muy importantes. La primera, porque M oreno habla en primera persona de los fondos que tiene fuera y que no sabe cómo repatriar en ese momento. La otra, porque Czehmester llega a decir que el ventrílocuo tiene hasta 500 millones de euros en estos países. Él " no entiende porque Moreno tiene que estar pasando penalidades cuando tiene fuera de España 500 millones de euros , que pague a alguien 200 millones aunque sea, para que se los introduzca en nuestro país".

No había producción de Moreno en la que él no participara. Noche de fiesta, Aquí me las den todas, Planta 25, Torrente 3... De manera oficiosa, se situaba a Martin como la pareja de José Luis, de manera oficial nunca se declaró .

La angustia del actor y culturista todavía va más allá. Según le cuenta a Beatriz, está preocupado por si su jefe y amigo le ha utilizado como testaferro: "Porque....porque él siempre dice, no... Tu eres el dueño de Youmore y que no sé qué..., pero eso es una mentira que Youmore, que mi..., nada..., yo no tengo de Youmore nada,... sin... dios lo que quiere pasar algo al Jefe no tengo., o sea... quiero decir.... entiéndeme..." dice textualmente a su confesora.