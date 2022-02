La sentencia del TC que esgrime el PP para repetir la votación no le da la razón

En aquella ocasión, la diputada, que sí estaba en el Parlamento, no pudo votar por problemas informáticos. Este jueves, el diputado por Cáceres del PP Alberto Casero sí votó, pero se equivocó en el sentido de su voto -no una sino tres veces-, aunque él asegura que no erró y que fue un fallo técnico. En casos de errores humanos, el Tribunal Constitucional no ha avalado que se repitan votaciones.