La estrategia de Puigdemont para volver a España

Así, la expectativa de los huidos catalanes pasa en realidad por una carambola legal: que el Gobierno español reforme el delito de sedición y que la Justicia Europea tumbe la malversación en la sentencia ya firmada en España al considerar que no hubo perjuicio alguno a las arcas públicas con la celebración del referéndum ilegal. Durante el juicio, la defensa de los 12 políticos catalanes mantuvo que no se había gastado dinero público en la consulta del 1-O, al igual que Unipost , considerado como el principal proveedor, que aseguró que las facturas aportadas al procedimiento eran “proforma” y que nunca llegaron a abonarse ya que no se prestó el servicio.

Cinco más una

En total, hay cinco políticos catalanes buscados por el referéndum ilegal del 1-0- Junto al entonces presidente salieron de España para no regresar Toni Comín y Clara Ponsatí , además del que fue consejero de Cultura, Lluis Puig , buscado por malversación, y la número dos de Esquerra Republicana, Marta Rovira , para la que la Justicia española no ha dictado Orden Europea de Detención de forma oficial.

Además de estos cinco, también se encuentra fuera de España la que fuera responsable de la CUP en el momento de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), Ana Gabriel. La política catalana anunció su marcha del país pero en la actualidad, no hay tampoco ninguna orden de búsqueda contra ella, ya que estaba reclamada por un presunto delito de desobediencia, y al no conllevar una posible pena de cárcel si no de inhabilitación, no se puede cursar una Orden Europea de Detención, según explican a NIUS fuentes jurídicas conocedoras del caso.