ETA creó un manual inédito con los “primeros pasos” para ser terrorista

“Estamos en la primera fase de la militancia. Somos miembros de una organización armada , nuestras relaciones no se fundamentan en grados o jerarquías militares si no en la organización esencial que exige nuestro compromiso de lucha”. Así arranca el primer capítulo, “Ser miembro de la Organización”, que explica cómo “con disciplina y clandestinidad conseguiremos que nuestra militancia sea lo más productiva posible [...] Nuestro mayor enemigo es nuestra bisoñez en la clandestinidad ya que en este país lleno de policías el mínimo fallo se paga caro”.

“Si caemos en manos del enemigo, lo primero que tenemos que tener claro es qué y quienes somos. Somos militantes de ETA , en lucha por nuestro pueblo y estamos deseosos de serlo [...] Nuestro objetivo sin embargo es salir de la comisaría, del cuartelillo con sentimiento de triunfo. Guardar información ante el enemigo y no dar datos operativos”, refleja el documento, que mentaliza a los nuevos etarras para aguantar malos tratos si son detenidos. “Tenemos que subrayar la importancia de aguantar en comisaría. La importancia de no relajarse”. “Si quieren saber algo y no podemos aguantar, se lo decimos, pero no debemos descubrirles de ninguna manera algo que ni sospechan”. “Tenemos que quedarnos mudos, aunque nos peguen no vamos a abrir la boca”, mantiene el manual, que recomienda no beber ni comer para evitar la utilización de posibles drogas. “Un euforizante puede tener consecuencias terribles, generando unas ganas ny necesidad de hablar incontrolables”.