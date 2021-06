Eva González, la abogada que hizo caer al Gobierno holandés, ahora contra Hacienda por retirar ayudas para guarderías

"El embrollo burocrático para cobrarlo es enorme, pensé que tras las primeras sentencias de 2014 todo sería más fácil pero no ha sido así", admite. Y en esta batalla de David contra Goliat se mantiene. "¿Que qué ganó con todo esto? Hay una parte personal, mi marido tenía una guardería y vio como sus clientes no podían pagar, pero ya no son solo ellos, son muchos más, todas las semanas nos llega casos. ¿Qué hacemos, los ignoramos?", argumenta mientras echa mano del móvil. El buzón de entrada de su correo está lleno de mensajes de Yusf, Eymen, y Alper... No les conoce pero se sabe de sobra su historia. A todos ellos la administración holandesa les canceló la ayuda para guardería de sus hijos, desde 250 euros mensuales a 1.500 por hijo, y le reclamó las cantidades que ya les había pagado dejando a más de 40.000 personas en la ruina.