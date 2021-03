La exconsellera del 1-O Meritxell Serret vuelve de Bélgica y se entrega en el Supremo

Sin indicios de malversación, quedará en libertad este jueves

Meritxell Serret fue procesada por los delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia. Sin embargo, en lo investigado hasta el momento, no se han encontrado pagos de su Consejería para la organización del referéndum del 1-O.

Su caso es similar al de los tres consellers que sólo fueron condenados por desobediencia: Santi Vila, Meritxell Borrás y Carles Mundó, que fueron absueltos del delito de malversación. Y por eso mismo, el juez Llarena no emitió euroorden contra ella después de la sentencia del procés.

Lo que sí había, era una orden nacional de detención, de tal forma que si venía a España podía ser detenida, para tomarle declaración. Pero no ha hecho falta, porque se ha presentado voluntariamente y el juez ya ha decidido que en los próximos días la interrogará.

Como la pena para el delito de desobediencia no conlleva cárcel, quedará en libertad este mismo jueves . La pena prevista para el delito de desobediencia es de multa e inhabilitación para empleo o cargo público de hasta dos años.

Recogerá su acta de diputada

Desde su partido, ERC, han anunciado que recogerá el acta de diputada, donde tiene un escaño desde las elecciones del 14 de febrero. Su condición no le impide recoger el acta, igual que no le impidió presentarse a las elecciones, porque su situación no la inhabilita, al menos por ahora.