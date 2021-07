El gran éxito de Kitchen: ahogar la causa de la financiación irregular del PP

Sí, la Kitchen tuvo éxito y ese triunfo se ve ahora en el juzgado de instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, que investiga si los Gobiernos de José María Aznar concedieron adjudicaciones a empresarios a cambio de sobornos. El 11 de julio, el extesorero del PP, Luis Bárcenas, se mantuvo en su línea al declarar que la mayoría de los pagos de las adjudicatarias de la Administración no era finalistas. Admitió que algunas lo fueron, pero el problema es que no lo puede demostrar, porque los documentos donde está registrada esa operativa los tiene la Kitchen.

"Yo al Partido Popular no le voy a contestar" decía Luis Bárcenas muy dignamente al final de su declaración ante el juez Santiago Pedraz. Pero antes, le había hecho un gran favor librándolo de la la investigación por cohecho, al limitar los pagos de los empresarios a tener "las puertas abiertas" para reunirse con ministros y otros responsables políticos que les pudieran informar de los proyectos en marcha, etc.

De lo que ocurría en esas reuniones, Bárcenas no da datos, a pesar de admitir que a veces el pago sí fue a cambio de una obra en concreto. Para Bárcenas era una costumbre incluso "sana", que en otros países se practica, porque al fin y al cabo "que te reciba un ministro... vale dinero en cualquier sitio". Eso sí, matizó que su planteamiento no era cobrar por esas visitas, aunque al final había pagos de por medio.

No es menor el hecho de que a él también le favorece que no aparezcan los documentos, porque podrían demostrar delitos que le ampliarían la estancia en prisión.

En el juicio por la reforma de la sede, el más elevado de sus delitos -apropiación indebida- habría supuesto tres años de cárcel, así que no le habría implicado un aumento de la condena. Pero esto es distinto porque el cohecho se castiga con seis años de cárcel. De ser condenado por ello, el tope de su tiempo en prisión se alargaría hasta los 18, porque el "triple de la mayor" se calcula en base a todas las condenas que acumula el reo, aunque sea en distintas causas.

La pieza se reabrió en 2017, después de haber sido archivada porque no se podía enjuiciar al PP por delitos electorales. Sin embargo, de aparecer esos papeles, podría haber imputaciones por cohecho ya que según la acusaciones populares, la gravedad de los delitos y los plazos desde que se abrió la investigación hace que algunos de ellos no estén prescritos.

Pero claro, sin documentos no puede haber una condena judicial. Así que Bárcenas, que en líneas generales siempre había hablado de "donaciones no finalistas" sólo daña a su antiguo partido en lo político, no en lo judicial.