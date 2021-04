La familia de Laia abandona el juicio en el turno de la defensa: "No vale la pena escuchar ciertas cosas"

En la última jornada del juicio de Laia, la familia no ha podido aguantar más. Durante la intervención de la abogada del acusado, todos los integrantes se han levantado en bloque para abandonar el interior de la Audiencia de Barcelona indignados por la versión de la defensa .

Sonia López, madre de Laia, explica que la decisión de abandonar en interior ha sido debido a que "emocionalmente no se puede aguantar más". Además, remarca que estar ahí dentro "no les hace bien" y que "para escuchar ciertas cosas no vale la pena", refiriéndose a la versión que mantiene la letrada sobre su defendido y asesino confeso de la pequeña de 13 años.