Un Ferrari, un Laborghini y una cuenta con cuatro millones de euros cubrirán la fianza de Pujol Ferrusola

Por último, la defensa de Pujol Ferrusola designó una casa situada en Barcelona y cuya titularidad pertenece también a Active Translation. No obstante, el valor de este inmueble todavía debe ser determinado, según recoge el escrito, por tasación de dos peritos nombrados por el juzgado.

Fue el 16 de junio cuando el juez Pedraz acordó la apertura de juicio oral contra el ex presidente catalán Jordi Pujol y sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política, pidiendo al 'clan' que depositase 7,5 millones de euros para cubrir las eventuales responsabilidades civiles.

Pedraz lleva al banquillo de los acusados a toda la familia, a excepción de la mujer del ex president, Marta Ferrusola --a la que exoneró por su estado de salud después de que la defensa presentara un informe médico en el que alegaba que sufría demencia severa--, así como a otras once personas, entre ellas Mercé Gironés, la ex mujer del primogénito de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, y varios empresarios.