El atestado de la fiesta de la patada en la puerta: “Intentamos forzar el bombín. Había un delito de desobediencia”

Un piso supuestamente reincidente

Al notar que los agentes manipulaban la cerradura “se alza una voz de mujer desde el interior del inmueble y a través de la puerta, concretamente la ahora detenida I. quien manifiesta ser letrada y jurista, manifestando a los agentes que no es legal su intervención, que no tienen porqué identificarse amparados en encontrarse en un domicilio, que sin orden judicial no podían acceder al interior y que se marcharan del lugar o iban a perder su placa”. “Que I, erigiéndose como portavoz del grupo a través de la puerta, diciendo ser opositora a abogada del Estado y conocer sobradamente la normativa, reitera a los agentes que no va a abrir la puerta ni a identificarse, retando a los mismos a entrar si querían perder su trabajo, insistiendo en que su actuación era completamente ilegal”, refleja el acta de trabajo del indicativo.