El fiscal de la manada de Sabadell, apoyado por sus colegas: "Hay que hacer de abogado del diablo para demostrar la culpabilidad"

"No es gratuito... a nosotros tampoco nos gusta hacer esas preguntas, pero hay que hacerlas... " contesta a NIUS, sin dudar, una fiscal con experiencia en casos como el de la manada de Sabadell y otras agresiones de tipo sexual. Se refiere al interrogatorio de su compañero Eduardo Rodríguez a la joven de 20 años violada por un grupo de seis hombres durante el que hizo preguntas como estas: "¿Esa persona llevaba preservativo cuando la penetró?, ¿Qué significa que la llevaba a la fuerza?, ¿Está segura?".

Las dos han aceptado hablar con NIUS pero las dos prefieren no dar su nombre ni su destino por lo delicado de sus puestos de trabajo y de los asuntos que les ha tocado llevar entre manos desde el Ministerio Público. Para diferenciarlas, llamaremos E a la primera fiscal, y llamaremos I a la segunda.

¿Por qué hay que hacer esas preguntas?

A partir de ahí, señala E., el fiscal "que es el primero que pregunta, tiene que ser muy exhaustivo para acreditar los hechos". Esta fiscal añade que si el Ministerio Público no hace esas preguntas, "después las hará la defensa y las hará de forma más dura".

E., que sabe lo que es hacer un interrogatorio de este tipo asegura que " muchas veces hay que ser incisivos, hacer de abogado del diablo y contraponer lo que dicen los acusados , pero en realidad no es porque no creamos a la víctima, sino para conseguir demostrar la culpabilidad".

"Son preguntas duras, desagradables... para nosotros también", exclama E. desde el otro la del teléfono mientras insiste en la necesidad de incidir en los detalles: "Hay que tratar a la víctima con la mayor delicadeza que se pueda, pero eso no evita que tengas que incidir". Eso sí, añade que hay que ponerse en su piel, respetarla y no tener prejuicios por cómo se comporta durante la declaración. Unas lloran y otras no, cada una es diferente", defiende.