Archivada la denuncia por la frase del Mag Lari en TV3: "Hablo en castellano que así parezco más malo"

La asociación denunció un presunto delito de odio pero el decreto de archivo del fiscal considera que la frase " no reúne los requisitos que exige la jurisprudencia para ser considerada como incitadora o promotora de odio".

El fiscal valora que "en el lenguaje empleado no se detecta la contundencia que se requiere para que sea relevante penalmente" porque el Mag Lari no hizo referencias a una respuesta violenta o no democrática.