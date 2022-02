Fiscalía desconoce el origen del dinero que guardaba el rey emérito en Jersey

El rey emérito era el beneficiario del dinero oculto en dos trust abiertos paraísos fiscales entre 1995 y 2004, pero no será juzgado por ello. En el borrador del archivo de la investigación , adelantado por la cadena COP E, refleja que los fiscales no aprecian indicio de delito sobre la actuación del monarca desde que perdió su inmunidad en 2014, pero sí le coloca como beneficiario del dinero en los años anteriores.

Desde entonces, la Fiscalía no ha encontrado relación entre el dinero oculto en Jersey y el rey emérito. No ha disfrutado de él ni realizado inversión alguna. Al menos que se sepa, ya que los fiscales reconocen que desde 2014 ha habido salidas de efectivo de esa cuenta con origen todavía desconocido. Sin embargo, al no alcanzar la cuota de fraude fiscal para cada ejercicio, fijadas en España en 120.000 euros, los fiscales no investigarán más el caso.