La Fiscalía dirá si hay que investigar a Casado y García Egea por revelación de secretos del hermano de Ayuso

El futuro judicial de Pablo Casado está en manos de la Fiscalía de Madrid. El Juzgado de Instrucción número 19 de la capital ha pedido al Ministerio Público que le diga si en su opinión hay que investigar a Casado y al ex secretario general del PP, Teodoro García Egea , por el posible manejo de datos fiscales y bancarios del hermano de la presidenta de la Comunidad , Isabel Díaz Ayuso.

Un abogado de Barcelona interpuso en los juzgados ordinarios de la capital una denuncia después de que Casado manifestase en una entrevista en la 'Cope' que le llegó de forma anónima una información a finales de verano que contenía datos fiscales y bancarios del hermano de Isabel Díaz Ayuso, que no obran en poder de cualquier persona.

Una vez que la denuncia recayó en este juzgado, el instructor ha dado traslado a la Fiscalía para que valore si se debe investigar o no a sendos exlíderes populares, informe que en cuyo caso es preceptivo pero no vinculante, apuntan las mismas fuentes. La petición se realiza en aras a decidir si se admite o no a trámite la citada denuncia.