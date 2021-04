La Fiscalía se opone a la imputación de Ione Belarra en el caso Neurona

La Fiscalía señala que la gestión de los sueldos pudo ser ética o no, pero que eso no le compete al ámbito judicial, porque no hay indicios de delito. En su opinión, la petición de imputar a toda la ejecutiva de Podemos evidencia que "el interés de la recurrente" excede del ámbito de esta investigación. "Y lo mismo puede decirse de la imputación de Ione Belarra firmante del certificado del partido en relación a la irregularidad de los complementos”, añade.