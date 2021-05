La Fiscalía prorroga de nuevo la investigación al rey emérito, que dura ya un año

Según la normativa, este tipo de diligencias prejudiciales pueden durar como máximo seis meses, pero en la práctica no es así. Como “excepción” la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado en este caso, puede conceder cuantas prórrogas sean necesarias tras la remisión de un informe que justifique esa demora. En el caso del rey emérito, son las distintas comisiones rogatorias las que sobre el papel están dilatando el proceso, aunque los primeros datos sobre las cuentas en Suiza de Juan Carlos I llegaron a España en julio del año pasado, hace ya casi un año.

El rey emérito no ha declarado

De hecho, tras un año de pesquisas, la Fiscalía tampoco ha tomado declaración al rey emérito. Campos ha preguntado como testigo por ejemplo al empresario Álvaro de Orleans , propietario sobre el papel de la fundación Zagatka que pagó más de siete millones de euros en viajes al rey emérito. Ha citado también al asesor de campo del rey emérito que pagaba desde una cuenta en España los gastos de tarjetas disfrutadas por familiares del rey Juan Carlos. Pero no ha preguntado directamente al rey emérito por sus finanzas y por la explicación de las transferencias que se investigan.

Según una circular de la propia Fiscalía, el motivo no es que el rey emérito esté aforado y requiera así el permiso del Tribunal Supremo. Este aforamiento solo se activa en las investigaciones judiciales. Y esta, de momento, no lo es. Por eso los fiscales pueden pedir diligencias que afectan directamente al padre de Felipe VI como sus cuentas en Suiza sin necesidad de ser supervisados por el Supremo. Y por eso podrían citar a declarar a Juan Carlos de Borbón, que estaría obligado a comparecer según la circular de la propia FGE emitida en 2013. Fuentes conocedoras del caso confirman que los fiscales valoraron citar al monarca a declarar en los primeros compases de las pesquisas. Algo que finalmente fue desestimado.

La “toma de declaración del investigado” es la primera diligencia de la que habla la Fiscalía en su circular, pero con excepciones: “Es claro que no siempre habrá de practicarse inmediatamente a que se abran unas diligencias de investigación. Con respecto al principio de proporcionalidad y de defensa procederá su posposición cuando por ejemplo, no existan todavía indicios de comisión del delito o los contornos de este permanezcan difusos o no se disponga aún de elementos que incriminen al denunciado”. Con esto sobre la mesa, parece que un año después, la Fiscalía carece de indicios de criminalidad sobre el rey emérito.