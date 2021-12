La Fiscalía amplía el plazo de investigación a Juan Carlos I a la espera de datos fiscales de Suiza

El plazo expiraba el 17 de diciembre , y aunque técnicamente no era imprescindible prorrogarlo , porque ya se habían solicitado las diligencias, fuentes fiscales aseguran que el procedimiento se está cuidando para que no haya errores y el empeño es "hacer las cosas bien".

Sin embargo, hasta que no haya una documentación "oficial y sellada" no habrá cierre de las tres líneas de investigación abiertas a Juan Carlos I.

Las tres investigaciones son : las posibles comisiones por el AVE a la Meca -que desde hace más de un año no cuentan para la Fiscalía por prescripción y por la inviolabilidad del rey emérito; el uso de tarjetas opacas cargadas a su amigo Allen Sanginés Krause, que pudo suponer delitos fiscales, la más complicada porque ahí no había inviolabilidad y podría no estar prescrita; y la presunta cuenta con 10 millones de euros en Jersey, que no preocupa a la Casa Real y que se niega una y otra vez desde el entorno de Juan Carlos I.