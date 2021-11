La Fiscalía del Supremo: El rey emérito no aportó "detalles" ni "explicaciones" a Hacienda

El rey emérito no aportó “detalles” ni “explicaciones” sobre la procedencia de los fondos disfrutados desde Suiza, más allá de que el dinero provenía de una fundación llamada Zagatka. Y por eso, la Fiscalía del Tribunal Supremo tuvo que solicitar una prórroga de las pesquisas para enviar una segunda comisión rogatoria a Suiza que aportase las cuentas de esta fundación entre los años 2014 y 2019. Son esos documentos, solicitados al país helvético el pasado 10 de mayo, los que retrasan la previsible decisión del Ministerio Público de no presentar denuncia alguna contra el monarca, ya que por el momento, los documentos todavía no han sido presentados de manera oficial a España.