Las negativas de Aznar y Rajoy en el juicio de la caja b del PP, dos presidentes que parece que sólo pasaban por ahí

Tanta, tanta, tanta distancia han puesto, que han dado la impresión de no estar en el mismo partido en el que se anotaban donativos en b de empresarios y salidas para sobresueldos y otros gastos (unos cuantos reconocidos). Claro que su tesis es que no había nada de lo que enterarse y que los papeles "falsos -han dicho varias veces", eran cosa de Bárcenas, gerente del partido durante la mayor parte del tiempo de vida de la caja b y tesorero en el último año.

"Yo no he cobrado sobresueldos"; "falso de toda falsedad"; "en el PP sólo había una contabilidad"; o "ni idea sobre la reforma de la sede", son algunas de las frases de con las que se han desmarcado de las irregularidades que se imputan al PP y que ellos lo encuadran en las responsabilidades del tesorero y el gerente, como si la Presidencia no tuviera autoridad sobre la Tesorería.