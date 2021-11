La funcionaria detenida en Villena señaló en su denuncia a la asociación de funcionarios más crítica con Marlaska

La subdirectora de Seguridad de la cárcel de Villena falseó la denuncia por agresión que presentó ante la Guardia Civil el pasado mes de septiembre. Esa es, al menos, la tesis de los investigadores, que la detuvieron el pasado miércoles por una presunta simulación de delito. En esa denuncia, a la que ha tenido acceso NIUS, la funcionaria de Instituciones Penitenciarias vinculaba directamente con la agresión al colectivo “ Tu Abandono Me Puede Matar”, una asociación laboral muy crítica con la gestión que el ministerio del Interior hace de las cárceles españolas y que reclama, entre otras cuestiones, que los funcionarios de prisiones sean considerados como autoridad pública.

Según la investigación del caso, pese a que la responsable de Seguridad de la cárcel de Villena fue agredida junto a su domicilio en Benidorm, la denuncia se presentó horas después ante la Policía Judicial de Villena. En ella, la funcionaria de Instituciones Penitenciarias aseguraba que había sido agredida por cuatro o cinco personas, pero que solo había podido ver a dos de ellos, que fueron los que se le acercaron por delante. La descripción de los asaltantes no aportaba dato concreto alguno: Moreno, complexión normal, 1.80 de estatura, vaqueros azules largos. La nada. “Que la manifestante se centró en el otro y no puede aportar otro tipo de dato. Sabe que eran cuatro o cinco porque salieron corriendo en distintas direcciones”, explica la denuncia que ahora la Guardia Civil considera falsa.