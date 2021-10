Dos funcionarios a pie de pista impidieron a la Policía identificar a Gali

Según el sumario del caso, que ahora investiga el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, el avión que transportaba a Gali tocó tierra en el aeródromo militar de la ciudad a las 19:25 del 18 de abril de 2021 . La aeronave era un jet privado propiedad del Gobierno argelino, pero por motivos de seguridad fue trasladado a la zona militar del aeropuerto de Zaragoza. Como sucede en otros aeródromos como el de Torrejón De Ardoz (Madrid) , el control de las instalaciones corresponde al Ejército del Aire, pero un equipo de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional tiene la competencia y por tanto la obligación de controlar el pasaje de todos los vuelos civiles que parten o aterrizan desde allí. Este era el equipo que debía pedir el pasaporte a Brahim Gali y sus acompañantes cuando llegaron a España. Pero no lo hizo.

El 22 de junio de 2021 , el General Jefe de Movilidad Aérea, Jefe de la Base Aérea de Zaragoza, José Luis Ortíz-Cañavate explicó al juzgado que el avión que transportó a Gali tenía “autorización diplomática permanente” con código DZ-VIP-2021, emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Ese trámite identifica al avión como un vehículo diplomático del reino de Argelia y le permite aterrizar en España, pero no evita que sus ocupantes deban ser identificados cuando entran en territorio Schengen.

Según la versión del militar, el mando de la Base Aérea de Zaragoza recibió una llamada ese mismo día desde la Sección de Relaciones Internacionales del Estado Mayor del Ejército del Aire “de que el personal que viajaba en el avión no pasara el control de pasaportes ni aduana, por lo que se desconoce la identidad de las personas que iban a bordo”.

Según reconoce el general, “La Base Aérea de Zaragoza dispone de un procedimiento operativo por el cual los pasajeros de aeronaves extranjeras que aterricen en ella procedentes de países fuera de la zona Schengen deben pasar un control de pasaportes, acción que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del aeropuerto civil” . “En este caso concreto -prosigue la explicación del alto mando militar- no se siguió el procedimiento habitual debido a la orden del Estado Mayor del Ejército del Aire”. Después, el mismo testigo matiza que la llamada desde la cúpula del Ejército se produjo para hacer llegar las “órdenes” “trasmitidas por parte del Gabinete de la Ministra de Asuntos Exteriores , Unión Europea y Cooperación”.

Por un lado, Exteriores no tiene competencia alguna sobre las decisiones que toma el Ejército del Aire, al igual que no las tiene cualquier otro ministerio, como por ejemplo los liderados por Podemos. Sin embargo la ministra de Defensa, Margarita Robles , ha negado de forma reiterada que tuviera conocimiento sobre la llegada de Ghali hasta que el avión estaba cerca de tomar tierra en España. Lo único que parece claro es que sus subordinados directos en el Ejército del Aire sí que lo sabían, tal y como reconoció el segundo jefe del Estado Mayor, teniente general Francísco Fernández Sánchez , hoy representante militar de España en la OTAN.

Por otro lado, es el Ejército del Aire quien controla la Base Aérea de Zaragoza, pero tampoco tiene mando directo sobre el dispositivo de la Policía Nacional que allí opera. Este cuerpo tiene la competencia para controlar los vuelos civiles y eran sus agentes, en última instancia, los que tenían la competencia legal para hacer cumplir el protocolo de entrada en territorio Schengen. Y lo intentaron, según la versión recabada por este diario de fuentes cercanas a este episodio. Sin embargo, primero recibieron una llamada de sus compañeros militares para que desistieran y después, una indicación directa a pie de pista de dos funcionarios españoles que no han sido identificados para que los agentes no cumplieran el protocolo. Este segundo incidente se habría producido cuando los agentes se desplazaron al avión con los portátiles y el equipo de escaneo que utilizan de forma habitual para validar la documentación de los viajeros. Varias fuentes han confirmado además que la Policía Nacional no tuvo nunca acceso personal al pasaje de ese avión.