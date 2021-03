El Gobierno censura los nombres de los altos cargos sancionados por conflicto de intereses

El Ministerio de Hacienda censura desde 2019 los nombres de los altos cargos de la Administración del Estado que han sido sancionados por conflicto de intereses en el ejercicio de su cargo, o por vulnerar la Ley de Transparencia. Cada seis meses, la Oficina de Conflicto de Intereses , dependiente de Hacienda, envía un informe al Congreso sobre el cumplimiento normativo de los cargos de confianza nombrados por el Ejecutivo, elegidos a dedo en numerosas ocasiones. Lo habitual es que el movimiento de esta oficina sea prácticamente nulo y nadie haya sido sancionado por cuestión alguna. En todo 2020 no hay un solo expediente abierto. Pero es que desde el segundo semestre de 2018, Hacienda tacha de sus informes el nombre de los sancionados en la copia que está accesible a cualquier ciudadano en su web.

El pasado viernes, el Boletín Oficial del Estado publicó como cada mes de marzo la declaración de bienes de todos los altos cargos de la Administración General del Estado. 736 personas en total. Como ya es habitual, los datos se publican en un formato que no es reutilizable, con balances en bruto y sin información detallada que facilite la comprobación de veracidad de los datos aportados. Un filtro que, como sucede con las declaraciones de diputados y senadores, la Administración tampoco realiza. De hecho, hay sanciones previstas para aquellos que no presenten su declaración de bienes, obligada por la Ley de Transparencia. Pero no existe el caso de un funcionario, diputado o senador sancionado por hacerla mal, mentir en ella, ocultar datos o simplemente omitirlos por error.