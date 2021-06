Los presos del 'procés' indultados: inhabilitados, pero fuera de la cárcel a condición de no volver a delinquir

Condicionados y con períodos de seguridad

Los indultos llevan dos "añadidos": son parciales y están condicionados. Parcial porque afecta a las penas de prisión y no a las de inhabilitación (que se extenderán hasta 2031 en el caso de Junqueras). En cuanto a la condición, que no vuelvan a delinquir durante los próximos años.

La medida de gracia sale adelante a pesar del informe tribunal que los juzgó en el Supremo y de la Fiscalía, que los había llegado a acusar de rebelión. Los dos informes fueron rotundos y negativos, pero no eran vinculantes, y no movieron la voluntad del Gobierno, que tiene la prerrogativa de conceder el perdón.

No es una amnistía. Ahí seguirán las condenas por sedición, malversación y desobediencia , pero las puertas de la cárcel se abren para Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Carme Forcadell y Dolors Bassa. En el caso de Santi Vila, Meritxell Borrás y Carles Mundó, no hay indulto, porque el Supremo dio por liquidadas sus condenas de inhabilitación por desobediencia hace sólo unos días.

Finalmente, el 26 de mayo, la Sala II del Supremo los rechazó de plano al considerar que no se cumplían ninguno de los requisitos que recoge la ley del indulto: ni razones de justicia, ni de equidad, ni de interés público. Además, insistió en que no se habían arrepentido, aunque eso no es condición sine qua non, e hizo suyo el argumento de la Fiscalía de que el Gobierno se auto indultaba con esta medida de gracia porque se garantizaba los apoyos parlamentarios.