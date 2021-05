El Gobierno tendrá que motivar muy bien los indultos del 'procés' para que no los tumbe la Justicia

Informe no vinculante, pero sí relevante

El informe no es vinculante, pero eso no quiere decir que sea irrelevante. No es habitual -aunque ha ocurrido- que los indultos de concedan si informes contrarios de las partes son negativos. En este caso, tanto la Fiscalía como el tribunal que los condenó se han opuesto al perdón. Eso no paraliza el indulto pero sí obliga al Ejecutivo a argumentarlo y además, adelanta un recorrido judicial.