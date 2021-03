El arquitecto que reformó la sede del PP, en el juicio de la caja b: "Bárcenas era como Dios"

Aunque Bárcenas y él comparten banquillo, sus estrategias de defensa chocan frontalmente. El extesorero, que este martes aseguraba que está colaborando "porque toca", habló el lunes de los pagos en b, que se le propusieron a Urquijo y que él, aunque "al principio dudó", acabó aceptando. Más aún, este martes ha puntualizado que en una reunión se acordó que entre el 25 y el 30% de la obra se pagara con fondos de la caja b. Pero Urquijo niega incluso la reunión: "Yo esa reunión no la he tenido nunca y a mí nunca se me ha ofrecido eso", ha contestado.