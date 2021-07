La Guardia Civil sospecha que el cuerpo de Tomás Gimeno puede estar a más de 1.500 metros

“Dadas las corrientes en el fondo, no se puede asegurar que un cuerpo lastrado con un cinturón de buceo no se desplazaría rodando pudiendo llegar a un lugar no determinado y, por tanto, fuera de la capacidad de búsqueda de que disponemos”, explican los expertos en el informe presentado a la jueza del caso para destacar que a su juicio, la recuperación del cuerpo de Gimeno es “inabordable” para el barco, lo que hace “imposible” proseguir con el rastreo.