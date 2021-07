Guía sobre fianzas: de los préstamos de amigos a poner la casa para no entrar en la cárcel, como Moreno

La transferencia, el aval bancario o los préstamos de terceros; la pignoración o intercambio de créditos; y el aval hipotecario son los tres modos en que se puede aportar una fianza. En el caso de Moreno, no tiene fondos, al menos "legales", y los bancos se niegan a avalarle. Así que no le ha quedado otra que poner propiedades como garantía de que no se fugará y no destruirá pruebas. El esfuerzo en su caso es relativo porque ha asegurado que tiene capacidad para cubrir hasta 23 millones de euros con propiedades.